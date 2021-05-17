Петербургский суд запретил сайт с эротическим аниме

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о том, что на одном из сайтов появилось эротическое аниме под названием «Зачем вы здесь, учитель?» об интимных отношениях ученика и учительницы-демоницы. В итоге, один из петербургских судов запретил этот сайт.

Прокурор Северной столицы потребовал признать данный сайт запрещенным в России, так как на портале отсутствовали возрастные ограничения, что является нарушение закона. Специалисты посчитали, что любое аниме может вызвать нарушение психики у подростков.

Однако создатели картины объяснили, что в фильме показан резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями и других внутренних проявлений индивида и подачи образов.