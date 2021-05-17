В Петербурге с 17 по 21 мая начнутся гидравлические испытания

В пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» сообщили, что в 10 районах Северной столицы пройдут гидравлические испытания. Работы пройдут с 17 по 21 мая.

Ремонтные работы начнутся в Калининском и Колпинском районах, которые будут проходить 17 и 18 мая. Кроме того, во вторник начнется проверка ненадежных участков теплосетей в Красносельском районе. Также, с понедельника по четверг, с 17 по 20 мая, буду проходить испытания теплосетей в Петроградском районе, а также испытания труб в Красногвардейском районе.

Еще стоит отметить, что с 17 по 21 мая будет проверяться трубопровод в Пушкинском, Приморском, а также Московском районе. К концу недели рабочие будут заниматься теплосетью в Тосненском и Выборгском районах.