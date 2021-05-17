Эксперты рассказали о самых необычных вакансиях Петербурга

Аналитики hh.ru Северо-Запад, сервиса по поиску работы и сотрудников, назвали самые редкие вакансии, открытые в мае в Северной столице.

В городе растет спрос на специалистов в сфере социальных сетей: так, одна из компаний Петербурга ищет креативного ТикТок-менеджера, обладающего актерским талантом. Сети стоматологических клиник требуется сторисмейкер, который будет снимать истории для Instagram прямо в клинике. Зарплата – 25 000 рублей.

Кроме того, открыта вакансия химика-аналитика за 50 000 рублей, микробиолога с зарплатой 45 000 рублей. Хроматографист, работающий с рекомбинантными белками и жидкостными хроматографами, может заработать от 80 000 рублей.