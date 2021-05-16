В Петербурге вместо волонтерской посадки деревьев организовали корпоратив

Жители Петербурга остались недовольными, увидев праздник на территории памятника природы «Дудергофские высоты». Вместо посадки деревьев волонтерами петербуржцы увидела нечто похожее на корпоратив. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» появилась информация о шумном празднике, прошедшем 16 мая, в воскресенье. Кроме того, очевидцы сообщили, что даже вызывали полицию, чтобы утихомирить компанию, однако это не помогло.

«Главный ответственный организатор предъявил документы сотрудникам полиции и рассказал, что без такого массового мероприятия деревья высаживать не годится (видимо, приживаются плохо без монтажа сцен, палаток и автотранспорта)», – отметили в сообществе.

Также петербуржцы обратились в Комитет по природопользованию, где им пообещали наказать виновных в нарушении режима особой охраны на территории заповедной зоны.