Одного из самокатчиков, избившего врача, задержали в полиции

В Петербурге удалось задержать одного из нападавших на врача подростков. Изначально задерживать нападавших и возбуждать уголовное дело сотрудники правоохранительных органов не спешили. После вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина по факту избиения врача и писателя Валерия Айрапетяна возбудили уголовное дело.

Так, 16 мая, в воскресенье, удалось задержать 21-летнего молодого человека. Кроме того, подозреваемый в тот же вечер еще сбил двух пешеходов и одного прохожего.

Напомни, ночью 14 мая между подростками и врачом возник конфликт. В результате чего мужчину избили толпой из не менее шести человек. С переломами ребер мужчина был госпитализирован в больницу.