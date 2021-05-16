В Петербурге стали реже избивать детей и женщин

В Северной столице за первые четыре месяца 2021 года было заведено девять уголовных дел по факту побоев детей и женщин. По сравнению со статистикой 2020 и 2019 годов ситуация в городе продолжает улучшаться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Так, за начало текущего года в городе зарегистрировано девять случаев возбуждения дел по статье 116 УК РФ. При этом потерпевшими стало трое детей и подростков, а также шесть женщин.

В 2019 году статистика показывала высокие показатели – 35 женщин и 8 несовершеннолетних пострадавших, а в 2020 году началось улучшение ситуации с женщинами – уголовные дела возбудили по факту избиения 21 женщины. Однако с несовершеннолетними ситуация сильно ухудшилась – в минувшем году было зарегистрировано 54 уголовных дела.