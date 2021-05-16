Петербуржцев попросили помочь найти нерпенка

В Петербурге спасатели просят помощи в поимке детеныша нерпы. Малыш напугался и замерз, спрятавшись в водах Грибоедова канала. Об этом сообщается в официальном сообществе Фонда друзей балтийской нерпы во «ВКонтакте».

Потерявшийся нерпенок редкий и довольно маленький. На данный момент он находится в критическом состоянии. Малышу холодно, и он устал. Нерпенка можно будет увидеть, когда он решить погреться и отдохнуть.

При появлении малыша спасатели просят набрать их по номеру телефона 699-23-99.

«Если вы находитесь в указанном районе или у вас есть желание и возможность ее поискать, посмотрите, пожалуйста, на воду и особенно на все подходы к воде», — отмечают представители Фонда.