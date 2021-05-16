В 2021 году в Петербурге уже почти 9 тысяч пар развелись

В Петербурге продолжает увеличиваться статистика разводов. Так, с начала 2021 года в городе стало на 8 739 семей меньше. Кроме того, за первые четыре месяца текущего года 27 529 семей из Петербурга подали заявление на расторжение брака. Об этом сообщает пресс-служба городского ЗАГСа.

Однако статистика по заключению новых браков улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году с января по апрель включительно было зарегистрировано 9 741 семей. За аналогичный период текущего года появилось больше пар – 11 087 новых семей.

Кроме того, статистика за предыдущий год показывает, что в 2021 году разводов стало больше. Так, в 2020 году развелись 7 279 пар в Петербурге.