Петербуржцы заметили двойные начисления за капремонт

В Петербурге в мае пришли квитанции от «Петроэлектросбыта» за капремонт. При этом в некоторых квартирах посчитали услугу по два раза и с комиссией. В результате Фонд капительного ремонта отменил начисление пени. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Петербуржцы устроили скандал, пытаясь выяснить, почему им начислили в другую квитанцию, а также, зачем комиссии и двойные начисления. В итоге начата проверка базы данных ВКЦП. Комиссия от Фонда капительного ремонта выявила причину сбой в переходе к договору с «Петроэлектросбытом».

Целью заключения договора с компанией было избежание комиссий при оплате платежей. Однако пока это привело только к множеству технических ошибок, в результате которых петербуржцам пришли неправильные счета.

Организация просит обращаться по всем вопросам, связанным с платежами, по телефону 703-57-01. Каждый петербуржец получит перерасчет, а работа с новым договором должна быть налажена в ближайшее время.