В Петербурге объединят штаб-квартиры поддержки НКО и волонтерства

В Санкт-Петербурге откроют единый региональный ресурсный центр, который будет объединять все штаб-квартиры, созданные в районах города для волонтерства и поддержки НКО. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Региональный центр — платформа для общения глав городских благотворительных, социальных и добровольческих организаций, а также создания волонтерских и творческих проектов. Также здесь можно делиться опытом между органами власти, бизнесом и другими гражданами.

«Люди хотят делать добрые дела. Им нужно помочь и научить, как реализовать их идеи», — заявил глава города.