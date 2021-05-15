С января 2021 года в Петербурге зафиксировано около 9 тыс. случаев развода

В пресс-службе петербургского ЗАГСа сообщили, что с начала этого года смогли пожениться 11 087 пар. За этот же период успели развестись 8739 семей. С января по конец апреля от петербуржцев было подано 27 тысяч 529 заявок на расторжение брака.

Согласно статистике, в 2020 году в Северной столице было меньше как разводов, так и свадеб. За этот же срок в прошлом году официально зарегистрировали свои отношения 9741 пара, даже несмотря на коронавирусные ограничения. За такое же время было зарегистрировано 7279 случаев развода.

Маленькое число свадеб очень сильно ударило по ювелирному бизнесу. В результате, Петербург занял первое место в России по падению ювелирного рынка.