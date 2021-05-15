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Беглов наградил активистов акции #МыВместе благодарственными письмами

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© Фото: gov.spb.ru

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Волонтеры оказывали гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам во время пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения активистов Всероссийской акции #МыВместе. На данном мероприятии побывал и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он вручил благодарственные письма всем волонтерам, которые оказывали гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам во время пандемии коронавирусной инфекции.

За все время существования акции активисты выполнили коло 30 тысяч заявок. Молодые ребята помогали пожилым людям, которые не могли выйти из дома во время карантина. Также волонтеры каждый день оказывали помощь медикам в стационарах и поликлиниках города.

«Акция объединила практически всех волонтеров Петербурга и показала, насколько у нас дружный и ответственный город. Вместе мы решим любые проблемы, ответим на любые вызовы», — сообщил глава города на Неве.

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