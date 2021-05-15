Арестован бывший проректор «Военмеха»

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга сообщила, что в Петроградском районном суде состоялось слушание по делу бывшего проректора БГТУ «Военмех» о краже 3,6 миллионов рублей из бюджета. На данный момент мужчину отправили в СИЗО до 11 июля.

Сотрудники Следственного комитета сообщают, что по предварительным данным Гогуадзе в период с 2018 по 2020 года издавал указы о выплате надбавок работникам вуза. При этом указывались неверные данные об объеме трудовой нагрузки. В итоге, все надбавки бывший проректор оставлял себе. Кроме того, следователи выяснили, что у Гогуадзе были и подельники. Однако кто они, экспертам предстоит узнать.

Адвокат Марата Гогуадзе требовал у суда избрать более мягкую меру наказания, так как у подсудимого имеются хронические заболевания. Также он женат, и она тоже больна.