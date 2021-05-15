В Санкт-Петербурге полиция провела проверку общественного пространства "Третье место"

В 11 часов ночи среди посетителей общественного пространства "Третье место" появились полицейские.

Музыку выключили, посетители пространства выстроились в очередь на выход из зоны отдыха.

"Выпускают всех только через проверку. Спросил, в чём дело, - говорят, поступила информация, что тут могут находиться правонарушители и люди, находящиеся в розыске", - сообщил один из посетителей.

В "Третьем месте" на звонок ответили, но предпочли случившееся не комментировать. На 14 мая, на пятницу был заявлен вечер пятничной музыки с танцами на песке под открытым небом.