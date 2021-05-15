Тиктокер Егор Шип спел с яхты 600 школьникам, которые собрались на берегу Невы

В Санкт-Петербурге прошла сходка фанатов нового кумира тинейджеров Егора Шипа, он звезда ТикТока.

Исполнитель спел песни с яхты своим фанатам, дети столпились на скользких гранитных ступенях у Петропавловской крепости. Отчёт о встрече в Петербурге певец-тиктокер опубликовал вчера, в пятницу, 14 мая, видео назвал "Яхта чуть не утонула от басов!".

Само мероприятие произошло ровно 2 недели назад. По заявлениям самого тиктокера, посмотреть на него пришли почти 600 подростков. На видео, которым поделился Шип, видно, как школьники буквально столпились на Комендантской пристани.