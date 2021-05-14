Беглов раздал 20-ти молодым семьям квартиры в Кронштадте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил 20-ти молодым семьям, которые участвуют в программе «Молодежи — доступное жилье», квартиры на территории Кронштадта.

На церемонии вручения сертификатов молодым семьям побывал также и глава Жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев, а также руководитель администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Глава Северной столицы отметил, что работы, проводимые на острове Котлин по модернизации жилой среды, проходят на высоком уровне. Градоначальник сообщил, что в будущем планируется строительство новой дорожной развязки, городской набережной и треф фортов.