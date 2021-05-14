У петербуржцев появится возможность жаловаться на нарушителей парковки

В Санкт-Петербурге создали сервис, благодаря которому жители Северной столицы могут пожаловаться на водителей авто. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Олег Зотов, глава Государственно-административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, теперь петербуржцы смогут на официальном сайте ГАТИ сообщить о водителях, которые нарушают правила парковки транспорта и отметить точку, в которой стоит автомобиль.

«Если вы увидели, что транспортное средство размещено на газоне, спортивной, детской площадке или же перегораживает внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, подход к зданию или вход в него, теперь вы легко можете сообщить об этом нам. Для этого нужно просто указать точку на карте и приложить фотографии нарушения», — сообщил глава ведомства.

Вся информация от граждан, переданная на сайт ГАТИ, будет отправляться инспекторам в ГАИ для проверок.