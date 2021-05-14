В Смольном ищут человека на должность директора для Фонда капремонта

На сайте Комитета по капремонту появилась вакансия директора для Фонда капитального ремонта.

Для того, чтобы встать на должность директора, будущий глава ведомства должен иметь высшее образование и квалификацию по специальностям «экономика», «юриспруденция» и «строительство». Также у гражданина должен быт опыт работы в сфере строительства или ЖКХ не менее 5 лет, также в качестве главы не менее трех лет.

Также отмечается, что не допускаются в рассмотрение люди с судимостью, а также с алкогольными и наркотическими зависимостями. Предполагается подписать трудовой договор на год.