На «Авито» выставили на продажу старинную печь доходного дома

В Санкт-Петербурге собираются продать старинную печь доходного дома, находящегося на Суворовском проспекте. Объявление о продаже уже выложили на сайте «Авито».

Автор указал, что стоимость печи под разборку составляет 300 тысяч рублей.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщает, что защитить старинную печь не может. КГИОП заявляет, что дом хоть и является историческим, но он не признан памятником архитектуры официально.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе на улице Яхтенная открыли новый детский сад.