«Ночному губернатору» денежно возместят волокиту 21-летней давности

«Ночной губернатор» Петербурга получит денежную компенсацию за дела 21-летней давности. Мосгорсуд частично удовлетворил иск к Следственному комитету и Министерству финансов. об этом сообщается на сайте Московского городского суда.

Напомним, Владимир Барсуков подавал иск за волокиту в расследовании убийств, которые были совершены 21 год назад. В качестве компенсации «губернатор» просил 1,5 миллиона рублей. Однако суд обязал возместить лишь 131 тысячу рублей.

По последнему делу о захвате имущества завода «Игристые вина», Петербургского нефтяного терминала, а также отеля «Санкт-Петербург» Владимир Барсуков был освобожден от ответственности, так как срок преступлений давно истек.