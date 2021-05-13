На 90-м году жизни скончалась артистка Кира Крейлис-Петрова

В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова. Артистка ушла из жизни на 90-м году жизни. Об этом сообщили 13 мая, в четверг, на сайте Александринского театра, где трудилась Кира.

«Кира Александровна скончалась 12 мая на 90-м году жизни. Более 30 лет она посвятила служению Александринскому театру. На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены», - опубликовали в театре.

Артистку знали, как исполнителя и автора монологов, фельетонов и скетчей. При этом последние пару лет Кира также сотрудничала с продюсерским центром "Театр Дом".