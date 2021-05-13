Праздник Ураза-Байрам прошел в онлайн режиме

У мусульман сегодня, 13 мая, отмечается праздник разговения, который также называют Ураза-Байрам. По традиции большое количество прихожан собираются в мечети и около нее и совершают намаз. Однако в связи с пандемийной обстановкой праздник пришлось перенести в онлайн-режим.

Так, в четверг, в Петербургской соборной мечети собралось только духовенство. Прихожане подключились к проповеди в сети. Как сообщает Муфтий Петербурга Равиль-Хазарат Пончаев, для мусульман действуют такие же ограничения, как и для всех петербуржцев.

Далее у мусульман грядет праздник Курбан-Байрам. Верующие надеются на празднование в менее жестких условиях коронавирусных ограничений.