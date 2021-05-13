В Пушкинском и Колпинском районе стартуют испытания теплосетей

В Петербурге и Ленинградской области после окончания отопительного сезона стартует сезон проверки теплосетей. Так, сегодня испытания пройдут в дух районах города. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В четверг, 13 мая, теплоэнергетики займутся проверкой сетей в Колпинском и Пушкинском районах, а также проверки пройдут в Гатчине и Ленобласти. По традиции, сотрудники увеличат давление в трубопроводах, что позволит выявить проблемы и устранить их до начала следующего отопительного сезона.

«В прошлый раз отопсезон длился дольше обычного, батареи отключили полностью только 26 мая. Сейчас же, с 13 мая, наступает время гидравлических испытаний в рамках подготовки к следующему отопительному сезону», - отметили в пресс-службе.