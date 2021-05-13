В Петербурге отключили отопительный сезон

В Северной столице закончился отопительный сезон. Батареи в квартирах петербуржцах перестали отапливать в 00 часов 13 мая, в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

После отключения тепла сотрудники снабжающих организаций займутся плановым ремонтом, а также проведут регламентные испытания на теплосетях.

Также сообщается, что текущий отопительный сезон продлится 239 дней. Сезон отопления в квартирах обычно заканчивается, когда в течение пяти дней на столбиках термометров показатель температуры не опускается ниже +8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о температурном рекорде 12 мая, в среду. Вчера воздух прогрелся до 26,7 градусов.