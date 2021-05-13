В Ботсад привлекают волонтеров

В Петербурге администрация Ботанического сада БИН РАН просит помощи у жителей города. В саду участились беспредельные случаи. Петербуржцев просят помочь следить за правопорядком в качестве волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба учреждения на официальном сайте компании.

Причиной такого решения стали участившиеся случаи фотосессий эротического характера и пикников, которые не разрешенные на территории Ботсада.

«Друзья, пикники и эротические съемки на газонах нас вынуждают», — отмечают на сайте.

Всем желающим помочь Ботаническому саду можно обратиться по телефону, либо в соцсети на официальном сайте и страницах.

Напомним, в Петербурге начала цвести сакура 11 мая.