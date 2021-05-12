Концерт Моргенштерна в Петербурге отменили

В воскресенье, 16 мая, в Санкт-Петербурге должен был состояться концерт рэпера Моргенштерна. Однако директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что мероприятие будет отменено. Отмена концерта связано с большим количеством жалоб от родительских организаций Петербурга, которые требовали не проводить это мероприятие из-за массовой пропаганды наркотиков.

"Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем», — заявила Мизулина. Также она добавила, что на обращения родителей последовала реакция, вследствие чего, концерт нужно было отменить.

Также напомним, что в отношении Алишера возбудили административное дело в связи с возможно пропагандой употребления наркотиков.