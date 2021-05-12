Петербургским родителям выдали более 14,5 тыс. путевок в летние лагеря для детей

Пресс-служба Смольного сообщила, что жители Санкт-Петербурга подали уже свыше 30 тысяч заявок на сертификаты в летние лагеря на отдых для своих детей. Сообщается, что на данный момент родителям уже выдано 14 тысяч 635 сертификатов.

В планах Смольного, за лето 2021 года выдать более 110 тысяч путевок на отдых детей в летние лагеря с частичной или полной оплатой за счет бюджета Петербурга. Общая сумма превысит 2,4 млрд рублей.

Власти Северной столицы рекомендуют родителям отправлять своих детей в лагеря, которые включены в региональные реестры, так как они прошли все проверки.