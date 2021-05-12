ООО «ВКонтакте» оштрафовали за призывы в участии в несогласованных акциях

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС) сообщили, что мировой судья Центрального района вынес решение и назначил штраф ООО «ВКонтакте» в размере 1,5 миллионов рублей, за выкладывание постов с призывами к участию в несогласованных акциях.

Заместитель генерального прокурора отправил обращение в Роскомнадзор о запрете доступа к подобной информации в таких социальных сетях, как TikTok, Twitter и «ВКонтакте». Также замгенпрокурора отметил, что в источниках, которые призывают на митинги несовершеннолетних, необходимо блокировать.

«Роскомнадзор направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам с тождественной информацией, указанной в требовании прокуратуры. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была", — заявили в ОПС.

В результате, в марте прошло заседание суда, в процессе которого принято решение о назначении штрафа ООО «ВКонтакте» в размере 1,5 млн рублей.