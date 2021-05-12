Беглов сообщил дальнейшие планы по постройке метро

В Санкт-Петербурге, 12 мая, состоялось выступление губернатора Северной столицы Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания. Во время обращения глава города отметил, что при строительстве петербургского метрополитена будет использоваться только одна компания.

Максим Соколов, вице-губернатор города, сообщил, что аудит компании «Метрострой» привлек к себе много компаний из большой четверки. В связи с этим может возникнуть огромная кредитная нагрузка на организацию и «в перспективе банкротства не избежать».

Однако градоначальник заявил, что «Метрострой» вел строительные работы в подземке и, если их остановить, то это может обернуться экономической катастрофой.