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Председатель Жилищного комитета получил представление прокуратуры из-за слов о воздуходувках

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© Фото: Депутат МС МО «Гражданка»

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Его заместитель посчитал, что использование воздуходувок нецелесообразным.

Муниципальный депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов сообщил, что Виктор Борщев, председатель Жилищного комитета, получил представление прокуратуры Санкт-Петербурга после ответа своего заместителя, высказавшийся об использовании воздуходувок.

Ранее в обращении говорилось, что использование этих средств является незаконным. В ответ на это его заместитель сообщил, что отказ от воздуходувок не является целесообразным. В итоге. Такое высказывание зама не понравилось Борщеву, и он попросил прокуратуру провести проверку на законность данного заявления.

После проведения проверки органами выяснилось, что, действительно, данное обращение чиновника «не основано на действующем законодательстве». Все найденные нарушения были представлены председателю Жилищного комитета.

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