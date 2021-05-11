В Петербурге усилили контроль на водоемах

По информации, предоставленной в пресс-службе администрации губернатора Северной столицы, в связи с потеплением контроль над водными объектами города был усилен.

Спасатели будут следить за соблюдением правил безопасности на набережных, причалах и городских пляжах. Будет осуществляется патрулирование и проведен мониторинг водоемов. В Смольном сообщили, что в этом году открыли 26 пляжей и зон отдыха. 19 спасательных станций подготовили к купальному сезону, в местах массового отдыха расположены 16 дополнительных спасательных постов.