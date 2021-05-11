В Петербурге отменили праздник корюшки

Традиционный Праздник корюшку в 2021 году отменен. Данная информация была предоставлена городским отделением Российского творческого союза работников культуры.

В организации отметили, что дата проведения торжества была перенесена, после чего праздник окончательно отменили в связи с продлением коронавирусных ограничений. Планировать проведение мероприятия на июнь посчитали слишком большим риском в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Проводить праздник в онлайн формате не будут. По словам директора фестиваля Александра Гаврилова, фестиваль не поддерживается государством, поэтому возвращать деньги в бюджет в связи с отменой не требуется.