Суд оштрафовал компанию «Асгард», ремонтирующая особняк Эрнеста Игеля, на 200 тыс. рублей

Санкт-Петербургский городской суд привлек группу компаний «Асгард» к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. В особняке Эрнеста Игеля в ноябре прошлого года произошел пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, компании «Асгард» назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее с организацией заключили договор о реконструкции и эксплуатации данного особняка — «Усадьбы Игеля Э.Г.». Здание находится на Каменноостровском проспекте, 58-60.

У компании была задача устранить последствия пожара и реконструировать здание. В итоге организация не выполнила задачи по ремонту крыши, так как ей не был предоставлен земельный участок для проведения строительных работ. Также стоит отметить, что в компании менялся собственник.