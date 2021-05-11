В Петербурге развязалась «война» за должность главы МО «Остров Декабристов»

Ольга Погосян хочет снова сместить главу муниципалитета и встать на его место. Однако ранее суд уже признавал ее попытки встать на должность незаконными».
В Санкт-Петербурге, 12 мая, в городском суде пройдет заседание по делу, которое связано с двоевластием в муниципальном образовании «Остров Декабристов» Василеостровского района. Главу ведомства Владимира Барканова хочет снова сместить Ольга Погасян. Об этом сообщает «МОЙКА78».
Вся история с муниципалитетом началась через два дня после выборов. Избиратели 8 сентября 2019 года отдавали голоса за нынешнего главу, но уже спустя два дня ТИК решил перепроверить бюллетени и пересчитать голоса. В итоге, больше всего голосов набрали Ольга Погасян и Анастасия Давыдова.
Однако Василеостровский районный суд не согласился с результатами выборов и постановил отменить перерасчет голосов. Таким образом, суд не признал Погосян депутатом, следовательно, она не может занимать должности в муниципалитете. Также соответствующее решение поддержали в городском суде и Третьем кассационном суде общей юрисдикции. Кроме того, Барканову также был перекрыт доступ в муниципалитет.
Согласно первоначальным выборам ТИК зафиксировала, что депутатами стали Барканов, а также Юрий Грашин, Алексей Захаров, Наталья Иванова и Наталья Невзорова. Всех избранных депутатов собрали и согласно закону выбрали главу муниципалитета. Погосян это очень не понравилось. В итоге она не стала опускать руки и решила взять старые документы и 3 сентября 2020 года внесла себя в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Проделав эти действия она решила через суд отменить избрание Барканова главой «Острова Декабристов», но 13 сентября суд отказал в иске Погасян.
Однако женщина не собиралась останавливаться и уже 21 января 2021 года повторила все те же действия с ЕГРЮЛ: сама назначила себя главой и пошла в суд с теми же аргументами. Василеостровский суд ей вновь отказал, но слушание перенесли в городской суд Петербурга.
В Петербурге развязалась «война» за должность главы МО «Остров Декабристов»
© Фото: baltphoto.ru
Ольга Погосян хочет снова сместить главу муниципалитета и встать на его место. Однако ранее суд уже признавал ее попытки встать на должность незаконными.
Ольга Погосян хочет снова сместить главу муниципалитета и встать на его место. Однако ранее суд уже признавал ее попытки встать на должность незаконными».
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