  • 11 Май 2021
USD 12.05.2021 74.1567 +0.0194
USD ММВБ 18:22 74.1646  
EUR 12.05.2021 90.0040 +0.4980
EUR ММВБ 18:22 90.1725  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге развязалась «война» за должность главы МО «Остров Декабристов»

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Ольга Погосян хочет снова сместить главу муниципалитета и встать на его место. Однако ранее суд уже признавал ее попытки встать на должность незаконными.

Ольга Погосян хочет снова сместить главу муниципалитета и встать на его место. Однако ранее суд уже признавал ее попытки встать на должность незаконными».

В Санкт-Петербурге, 12 мая, в городском суде пройдет заседание по делу, которое связано с двоевластием в муниципальном образовании «Остров Декабристов» Василеостровского района. Главу ведомства Владимира Барканова хочет снова сместить Ольга Погасян. Об этом сообщает «МОЙКА78».
Вся история с муниципалитетом началась через два дня после выборов. Избиратели 8 сентября 2019 года отдавали голоса за нынешнего главу, но уже спустя два дня ТИК решил перепроверить бюллетени и пересчитать голоса. В итоге, больше всего голосов набрали Ольга Погасян и Анастасия Давыдова.
Однако Василеостровский районный суд не согласился с результатами выборов и постановил отменить перерасчет голосов. Таким образом, суд не признал Погосян депутатом, следовательно, она не может занимать должности в муниципалитете. Также соответствующее решение поддержали в городском суде и Третьем кассационном суде общей юрисдикции. Кроме того, Барканову также был перекрыт доступ в муниципалитет.
Согласно первоначальным выборам ТИК зафиксировала, что депутатами стали Барканов, а также Юрий Грашин, Алексей Захаров, Наталья Иванова и Наталья Невзорова. Всех избранных депутатов собрали и согласно закону выбрали главу муниципалитета. Погосян это очень не понравилось. В итоге она не стала опускать руки и решила взять старые документы и 3 сентября 2020 года внесла себя в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Проделав эти действия она решила через суд отменить избрание Барканова главой «Острова Декабристов», но 13 сентября суд отказал в иске Погасян.
Однако женщина не собиралась останавливаться и уже 21 января 2021 года повторила все те же действия с ЕГРЮЛ: сама назначила себя главой и пошла в суд с теми же аргументами. Василеостровский суд ей вновь отказал, но слушание перенесли в городской суд Петербурга.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.04.21
    Экологичная упаковка
    21.04.21
    Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным
    19.04.21
    igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021
    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram