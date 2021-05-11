Полицейским удалось задержать родителей семилетней девочки, избитой в кафе

В Санкт-Петербурге удалось задержать родителей семилетней девочки, которую госпитализировали из кафе в Невском районе с многочисленными ссадинами, синяками и ушибами. В связи с этим, ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

«Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщает, что семья девочки является неблагополучной. Помимо родного брата у нее есть 13-летняя сестра. Родителями несовершеннолетней петербурженки оказались 45-летни Владимир и 41-летняя Елена, которые уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Отца и мать девочки доставили 70-й отдел полиции. На месте был создан протокол о мелком хулиганстве, а также неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.