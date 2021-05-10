Во время Парада Победы 9 мая петербуржцы «принесли в жертву» Александровский сад

В воскресенье, 9 мая, вся страна отмечала 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Александровском саду собралось много петербуржцев, который хотели посмотреть Парад Победы. В результате того, что зрители хотели занять наиболее удобное и хорошее место, жители Северной столицы «принесли в жертву» добрую часть зеленой зоны.

В итоге, люди стоптали почти полностью все газоны около проезжей части. Кроме того, тюльпаны и даже кованные ограждения не смогли справиться с толпой зевак. Поэтому многие цветы не выдержали натиска, а некоторые были и вовсе сломаны.