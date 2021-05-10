Стал известен режим работы петербургского метро в День города

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что во время Дня города 27 мая в Санкт-Петербурге метро будет работать в обычном режиме. Все станции подземки будут работать по расписанию.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что, возможно во время праздника в подземке введут дополнительные ограничения. Однако если их введут, о них обязательно сообщат. На данный момент информации о продлении работы метрополитена 27 мая не сообщается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что станцию петербургского метрополитена «Проспект Славы» закрыли на вход и выход для пассажиров, так как в вестибюле был обнаружен бесхозный предмет.