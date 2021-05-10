Похитившего 16 тысяч рублей из наркологический клиники в Петербурге задержали

В понедельник, 10 мая, в Санкт-Петербургской наркологической клинике произошло ЧП. Вооруженный мужчина ворвался в медучреждение и пригрозил сотруднику больницы пистолетом. Кроме того, преступнику удалось также украсть 16 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что мужчину удалось задержать. В отношении преступника возбудили уголовное дело. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"9 мая около 14:00 в полицию Центрального района поступило сообщение об ограблении медицинского учреждения на улице Марата, 78. Сотрудники полиции установили, что в офис зашел мужчина в медицинской маске и под угрозой пистолета забрал у администратора находившиеся в кассе 16 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе главка МВД.