В Петербурге ждут распоряжения Смольного об отключении отопления

В понедельник, 10 мая, стало известно, что коммунальщики Санкт-Петербурга ждут разрешения от властей Северной столицы для того, чтобы отключит отопление. Однако, чтобы полностью его отключить, необходимо протапливать дома еще некоторое время. Процесс начнут в ближайшее время.

Комитет по энергетике собирается выдать разрешение на протапливание 11 или 12 мая. Но это всего лишь предположение.

Коммунальщики сообщили, что отопление останется на какое-то время только в больницах и детских учреждениях. Тепло исчезнет только жилых домах. Это все продлится только несколько дней.