Вестибюль станции метро «Проспект Славы» закрыли

В Санкт-Петербурге в метрополитене станцию метро «Проспект Славы» вестибюль №1 закрыли для входа и выхода пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского метро.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что в вестибюле станции был найден бесхозный предмет. Однако, что это был за объект, сотрудники безопасности метро пока не уточняют. На данный момент проводятся проверочные мероприятия по данному факту.

Вестибюль станции метрополитена был закрыт в 12:37 в понедельник, 10 мая. Предметов, которые бы угрожали жизни и здоровью граждан, найдено не было.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что станцию петербургского метро «Девяткино», 9 мая, закрыли из-за нахождения на ней бесхозного предмета.