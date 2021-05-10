В Петербурге вырос спрос на официантов, поваров и горничных

За апрель работодателями Петербурга было опубликовано на 19% больше вакансий, касающихся ресторанно-гостиничного бизнеса, чем в прошлом месяце.

Большим спросом пользуются повара, горничные, няни, сиделки – вакансии на эти позиции публикуются на 16% чаще. Третью строчку в рейтинге по приросту вакансий занял рабочий персонал. При этом уровень конкуренции стал ниже- количество претендентов на одну вакансию в среднем составляет шесть человек. По данным аналитиков, наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются бригадиры, стоматологи-ортопеды, маляры, программисты – работники этих сфер получают до 300 тысяч рублей.