Школьникам, не вылетевшим из Петербурга, оплатят билеты в Новосибирск

В Петербурге разрешился конфликт между группой школьников и авиакомпанией «Победа». Ученикам обещали оплатить перелет в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, группа из восьми школьников во главе с учителем должна была вылететь из Петербурга в Новосибирск. Однако на стойке регистрации им сообщили, что группу перерегистрировали на другой рейс. Инцидент произошел 7 мая, а вылет им предложили на следующий день.

В результате после проверки транспортной прокуратурой авиакомпания сообщила, что произошла ошибка и перелет оплатят в «Победе».