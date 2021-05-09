Парад Победы прошел в Петербурге без происшествий

В Петербурге дали оценку прошедшему торжественному шествию на Дворцовой площади. Парад Победы прошел сегодня, 9 мая, в десять часов утра в честь 76-й годовщины Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга оценили организованность военных, а также других участников Парада. В результате Ольга Аришина, председатель Комитета, отметила высокоорганизованность и слаженную работу всех задействованных служб, волонтеров и ведомств.

Как сообщается в пресс-службе ведомства, Парад Победы прошел без происшествий. Кроме того, все противоэпидемиологические нормы были соблюдены.