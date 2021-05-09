Впервые состоялась акция "Бессмертная флотилия"

Впервые в России прошла акция «Бессмертная флотилия», созданная по аналогии с шествием «Бессмертный полк». Новый вид шествия предполагает проход по рекам и каналам города ветеранов и жителей города на теплоходах, гидроциклах и судах. Акция прошла 9 мая в Петербурге. Об этом сообщает Юрий Лелюх, заместитель руководителя регионального штаба Бессмертного полка.

«Для всероссийского движения "Бессмертный полк России" это большая честь - передать эстафету Балтийскому флоту, моряки которого громили фашистов на подступах к Ленинграду и в Балтийском море, освобождали Прибалтику, штурмовали Кенигсберг», - сообщил Лелюх.

Шествие по воде завершилось у крейсера «Аврора». Водный парад проделал путь от Петропавловской крепости до Петровской набережной. Суда сопровождали военные песни.