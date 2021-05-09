Игроки «Зенита» почтили память жертв Великой Отечественной войны

В Петербурге игроки ФК «Зенит» посетили Пискаревское кладбище. На церемонии у мемориала присутствовали игроки основного состава, а также женская команда. Кроме того, память жертв войны почтили и игроки «Газпром-Академии». Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter в воскресенье, 9 мая.

Напомним, ФК «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1, досрочно оформив титул чемпиона России в 28-м туре РПЛ.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о торжественной церемонии возложения цветов у Пискаревского мемориала 8 мая, на которой присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.