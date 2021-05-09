Петербуржцев поздравили с Днем Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города и ветеранов, в частности, с 76-й годовщиной Дня Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее поздравление градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сколько бы ни прошло лет, никогда не забудутся 900 дней и ночей в блокадном кольце, стойкость защитников осажденного города и ленинградцев», - написал губернатор.

Кроме того, глава Петербурга пожелал горожанам благополучия и здоровья 9 мая, в воскресенье.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о Параде Победы, начавшемуся в 10 часов на Дворцовой площади.