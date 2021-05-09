Солист Rammstein записал клип в Эрмитаже

В Петербурге прошли съемки клипа для песни «Любимый город» (LUBIMIY GOROD/ Beloved Town). Музыкант Тилль Линдеманн выпустил клип на оркестровую версию песни 9 мая. Примечательно, что видео сняли в Эрмитаже.

Сюжет клипа заключается в том, что Тилль поет песню Евгения Долматовского и Никиты Богословского. Ему аккомпанируют струнные инструменты. Скрипачки играют в стенах Государственного Эрмитажа. Кроме того, певец сообщает о планах снять клип в цирке на проспекте Вернадского в Москве.

Напомним, Тилль Линдеманн – лидер группы Rammstein. Обычно певец исполняет песни на немецком языке. Однако к русским песням солист обращается не в первый раз.