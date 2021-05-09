В честь Дня Победы раздался выстрел из пушки Нарышкина бастиона

В Петербурге продолжается празднование Дня Победы. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремел выстрел у Петропавловской крепости. Пушка Нарышкина бастиона выстрелила в 12 часов в воскресенье, 9 мая.

Напомним, бастион находится в центре Невского фасада. Нарышкин бастион построен в 1731 году. Строительство длилось 28 лет с момента основания города.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведении торжественного марша на Дворцовой площади, который начался в 10:00. Кроме того, в связи с несколькими тысячами зрителей вестибюль станции метро «Адмиралтейская» закрывался на вход.