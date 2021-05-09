Горожане без масок массово собрались в центре города

В Петербурге жители города обрадовались долгожданному солнечному дню и добрались до центра города к Параду Победы. После торжественного шествия петербуржцы продолжили гулять по Невскому проспекту и центральным улицам. Общественность возмутило большое скопление людей и несоблюдение противоэпидемиологических норм.

При этом администрация Петербурга призывала граждан смотреть Парад Победы в трансляции из дома. Однако после недели дождей и пасмурной погоды жители города не захотели оставаться дома и вышли на улицы. В результате из-за увеличенного пассажиропотока станцию метро «Адмиралтейская» закрывали на вход.

Большинство граждан на улицах не соблюдает социальную дистанцию и не носит маски. Некоторым не хватало место на тротуарах, и они топтали цветы на газонах, а также залезали на деревья.