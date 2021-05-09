В Петербурге завершился Парад Победы

На Дворцовой площади Петербурга закончился Парад Победы в честь 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония началась в 10 утра и продлилась почти 2 часа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На трибунах присутствовали только те ветераны, которые привились от коронавируса и имеющие отрицательные ковид-тесты. При этом к каждому ветерану был прикреплен волонтер. Известно, что к 9 мая должны были вакцинировать 250 ветеранов.

Так, 9 мая на Параде торжественным маршем по Дворцовой площади прошли 4,5 тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники. В воздушной части приняли участие транспортник Ми-26 и самолеты Су-34.